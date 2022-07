Juventus, la Curva Sud annuncia: “E’ arrivato il momento: torniamo”

Torna la Curva della Juventus. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social dei tifosi bianconeri. La Sud bianconera ha postato questo messaggio sui propri canali. “Per troppo tempo abbiamo lasciato spazio a critiche e insinuazioni ma la realtà è diversa da quella che tanti dipingono e vogliono far credere. Per troppo tempo siamo stati lontano da quegli spalti che rappresentano per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione. E’ arrivato il momento di toglierci quel peso che non riusciamo più a tenerci dentro, non possiamo stare più lontano da quella passione che accompagna la nostra vita. E’ arrivato il momento di tirare fuori la voce e tornare a riempire quegli spalti, in quello stadio che per anni è stata la nostra seconda casa. ‘Tutto ciò che torna in realtà non è mai finito’. Torniamo”.

Foto: Curva Sud Instagram