Juventus, Koopmeiners torna in gruppo

06/06/2025 | 16:11:04

La Juventus ha diramato una nota ufficiale dopo l’allenamento odierno, nel quale si è rivisto Koopmeiners: “Sessione d’allenamento mattutina per il gruppo bianconero presente alla Continassa e guidato dallo staff di mister Igor Tudor, al lavoro in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti – in programma a partire dal prossimo 14 giugno e con l’esordio della Juventus nella competizione fissato nella notte tra il 18 e il 19 giugno, alle 3.00 ora italiana, nel match contro l’Al Ain. Nella giornata di oggi la squadra si è concentrata soprattutto sul lavoro sotto pressione, facendo delle partite a tema. Ora per la Juventus ci sono due giorni di riposo nel weekend, per poi tornare ad allenarsi sempre al JTC: appuntamento fissato per lunedì mattina”.

Foto: Instagram Juventus