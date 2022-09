Juventus ko con il Benfica, lo Stadium contesta anche Allegri. Non era mai successo

La Juventus esce sconfitta dal all’Allianz Stadium contro il Benfica. Arkadiusz Milik illude i bianconeri, ma il rigore di Joao Mario e il gol di David Neres ribaltano la partita condannando gli uomini di Allegri alla seconda sconfitta consecutiva in Champions League. Una sconfitta che lo Stadium non ha digerito, ricoprendo di fischi la squadra e non solo. Infatti anche Allegri è stato preso di mira dai tifosi bianconeri, una contestazione che non era mai avvenuta in passato, neanche quando la Juventus era partita peggio.

Foto: Allegri Instagram