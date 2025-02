Juventus, Kelly è atterrato a Torino. Il video

Il nuovo innesto della Juve Lloyd Kelly è appena atterrato a Torino. Dopo la trattativa che lo ha portato in bianconero, raccontatavi in questi ultimi giorni, il centrale classe ’98 proveniente dal Newcastle si appresta a divenire un nuovo giocatore alla corte di Thiago Motta. Nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche e alla firma sul contratto. Operazione che comprende 3 milioni per il prestito, 14 per il diritto di riscatto + bonus. Inserita inoltre una percentuale di circa il 10-15 per cento da eventuale futura rivendita.

Foto: Sportitalia