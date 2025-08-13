Juventus-Juventus Next Gen 2-0: decidono Douglas Luiz e Vlahovic. Fischi per il serbo

13/08/2025 | 20:12:57

Il consueto appuntamento estivo tra Juventus e Juventus Next Gen si è concluso 2-0 all’Allianz Stadium. La partita si è conclusa con il doppio vantaggio della prima squadra nei circa 60 minuti di gioco, con reti nella prima frazione di gioco dei due giocatori più chiacchierati dell’estate bianconera, Douglas Luiz e Dusan Vlahovic. Per il serbo da segnalare una pioggia di fischi da parte dei tifosi. Nel finale consueta invasione di campo dei sostenitori bianconeri ancora prima del sessantesimo minuto di gioco.

Juventus (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Miretti (38′ Rouhi), Kostic; Koopmeiners, Douglas Luiz; Vlahovic. A disposizione: Di Gregorio, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Djalò, Rouhi, Mancini, Ventre, Locatelli, Arthur, Thuram, Conceicao, Yildiz, David. Allenatore: Tudor.

Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Scaglia, Pedro Felipe, Turicchia; Pietrelli, Faticanti, Owusu, Cudrig; Adzic, Vacca; Guerra. A disposizione: Huli, Fuscaldo, Macca, Ngana, Puczka, Anghelè, Amaradio, Gonzalez, Di Biase, Savio, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Deme, Florea, Martinez Crous, Perotti, Turco, Cerri. Allenatore: Brambilla.

Reti: 15′ Douglas Luiz (J), 33′ Vlahovic (J)

Foto: Instagram Juve