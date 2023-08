Juventus-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

Alle 18.30 amichevole in famiglia con la Juventus che scende in campo contro la Juve Next Gen, nella consueta amichevole in famiglia di inizio stagione che a differenza degli altri anni non si svolgerà a Villar Perosa ma all’Allianz Stadium.

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Pinsoglio; Bremer, De Winter, Alex Sandro; Weah, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic

NEXT GEN (3-5-2): Garofani; Savona, Poli, Muharemovic; Perotti, Maressa, Nonge, Hasa, Turicchia; Mbangula, Cerri.

Foto: twitter Juve