Juventus, Joao Mario è arrivato in città

23/07/2025 | 21:35:04

Joao Mario si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Un’operazione che coinvolge anche Alberto Costa che farà il percorso opposto e si accaserà al Porto. In questi minuti Joao Mario è sbarcato a Torino per iniziare la sua avventura in bianconero.