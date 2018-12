Juventus-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano soltanto poche ore a Juve-Inter, attesissimo derby d’Italia valido per la 15esima giornata di Serie A. Analizziamo le probabili formazioni. Per la sfida contro i nerazzurri, Allegri deve fare ancora a meno di Alex Sandro: al suo posto in difesa pronto De Sciglio con Cancelo sull’altro versante. In mezzo alla difesa, davanti a Szczesny, spazio a Bonucci e Chiellini. A centrocampo si rivede Emre Can, tra i convocati ma che potrebbe partire dalla panchina nonostante un problemino alla schiena accusato da Bentancur, che dovrebbe essere titolare insieme a Pjanic e Matuidi. In attacco, Dybala agirà alle spalle di Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda l’Inter, Spalletti dovrà rinunciare a Nainggolan e Dalbert, entrambi ancora infortunati. Davanti ad Handanovic, sulla destra Vrasljko si gioca il posto con D’Ambrosio, poi De Vrij, Skriniar e Asamoah a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo, più Joao Mario di Borja Valero, insieme a Brozovic e Vecino. Mentre in attacco spazio a Icardi, supportato da Politano e Perisic, quest’ultimo in vantaggio su Keita.

Juventus-Inter, le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Sczcesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur (Emre Can), Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Inter (4-3-3) Handanovic; D’Ambrosio (Vrsaljko), De Vrij, Skriniar, Asamoah; João Mario, Brozovic, Vecino; Politano, Icardi, Perisic (Keita). All. Spalletti

Foto: Juventus Twitter