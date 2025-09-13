Juventus-Inter, le formazioni ufficiali
13/09/2025 | 17:00:19
Al via la 3ª giornata di Serie A per Juventus e Inter. Le due formazioni si sfideranno nella cornice dell’Allianz Stadium, casa dei bianconeri. Di seguito, le scelte dei due tecnici:
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Vlahovic, Yildiz. All.: Tudor.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, M. Thuram. All.: Chivu.
Foto: Instagram Juventus