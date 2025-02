Juventus-Inter: Inzaghi cerca il sorpasso sul Napoli

Oggi, alle ore 20:45, andrà in scena il big match di questo 25° turno di Serie A: Juventus-Inter. Una gara fondamentale per la classifica di entrambe le compagini che, seppur per motivi diversi, vogliono assolutamente conquistare i 3 punti. I bianconeri hanno l’opportunità di agganciare la Lazio e di accorciare le distanze che li separano da Atalanta, Napoli e dagli stessi uomini di Inzaghi. Diversa, invece, la situazione dei nerazzurri che hanno la possibilità effettuare il sorpasso in classifica sul club partenopeo, piazzandosi così al primo posto in solitaria. Un’opportunità che la Beneamata non dovrà lasciarsi sfuggire, nonostante di fronte a sè troverà una squadra insidiosa e vogliosa di fare risultato come quella guidata da Thiago Motta.

FOTO: sito Inter