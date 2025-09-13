Juventus-Inter, i precedenti: i nerazzurri trovano la bestia nera

E’ il giorno di Juventus-Inter, i bianconeri ritrovano i nerazzurri allo Stadium e per i ragazzi di Chivu potrebbe non essere una buona notizia. La Juventus è infatti la squadra che ha battuto più volte l’Inter in Serie A, come ci rivelano i precedenti:

La Juventus è la squadra contro cui l’Inter ha subito più sconfitte (88, ovvero il 13% delle partite perse in totale dai nerazzurri nella competizione) e subito più gol (264) in Serie A;