Juventus-Inter, i convocati di Tudor. Conceicao assente, prima volta per Openda
13/09/2025 | 12:23:32
Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Inter, come si legge sul sito bianconero. Conceicao assente così come Zhegrova, convocato invece Openda. “All’Allianz Stadium, in occasione della terza giornata di Serie A, va in scena il Derby d’Italia. Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor per il match contro l’Inter in programma alle ore 18:00 di oggi, sabato 13 settembre 2025.
SERIE A | JUVENTUS-INTER, I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
30 David
32 Cabal Murillo
Foto: X Juventus