Juventus-Inter, i convocati di Tudor. Conceicao assente, prima volta per Openda

13/09/2025 | 12:23:32

Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Inter, come si legge sul sito bianconero. Conceicao assente così come Zhegrova, convocato invece Openda. “All’Allianz Stadium, in occasione della terza giornata di Serie A, va in scena il Derby d’Italia. Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor per il match contro l’Inter in programma alle ore 18:00 di oggi, sabato 13 settembre 2025.

SERIE A | JUVENTUS-INTER, I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

30 David

32 Cabal Murillo
Foto: X Juventus