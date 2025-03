Tempo di cambiamenti in casa Juventus. Infatti, nelle score ore è arrivato l’esonero di Motta, con conseguente annuncio di Tudor come nuovo allenatore. Il tecnico croato, è da poco arrivato al Jmedical per sostenere le visite medice, per dare così inizio ufficialmente alla sua avventura in bianconero.

Foto: screenshot video Sportitalia