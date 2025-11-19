Juventus, infortunio per Rugani: lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra

19/11/2025 | 15:37:02

La Juventus ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni di Daniele Rugani, il difensore si era fermato durante l’allenamento di martedì.

Questo il comunicato del club:

“In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra”.

Foto: sito Juventus