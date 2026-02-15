Juventus, infortunio per Holm: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo
15/02/2026 | 17:12:21
La Juventus ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni mediche di Emil Holm.
Questo il comunicato del club:
“In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l’Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical.
Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo.
Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.
Foto: sito Juve