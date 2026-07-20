Juventus, infortunio Ekhator: confermata la lesione al bicipite femorale

20/07/2026 | 13:34:12

Jeff Ekhator, unico acquisto della Juventus in questa sessione di mercato, ha subìto un infortunio durante l’amichevole contro il Basilea. Uscito zoppicante dal campo, l’ex Genoa ha sostenuto questa mattina gli esami al J Medical: ecco il responso ufficiale dal comunicato della Juventus: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical.