Juventus, incontro con l’UdInese: piace anche Solet

08/07/2026 | 11:40:18

La Juventus si muove. Come documentato in esclusiva da Gianluca Viscogliosi e Luca Cilli per Sportitalia, poco c’è stato un incontro milanese con l’Udinese per parlare di Solet. Presenti sia l’amministratore delegato Carnevali che il direttore tecnico Massara. Il difensore centrale piace, il suo arrivo può essere legato a una cessione, la valutazione è di circa 25 milioni. Non escludiamo che il discorso possa essere stato allargato a una richiesta di informazioni per altri gioielli del club friulano (per esempio Atta o Davis, altissima la valutazione del centrocampista), ma di sicuro Solet è un profilo che la Juve può prendere in considerazione, senza trascurare il nome di Lucumí ora impegnato al Mondiale con la Colombia.