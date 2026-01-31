Juventus, in chiusura l’arrivo del trequartista Licina

31/01/2026 | 13:01:07

Un’operazione in prospettiva per la Juventus. Secondo quanto raccontato dalla Bild alle 11,07 è fatta per il trasferimento di Adin Licina, trequartista classe 2007 (vent’anni compiuti qualche settimana fa) di proprietà del Bayern. Il via libera è arrivato nelle ultime ore, Licina aveva lavorato anche agli ordini di Kompany in qualche occasione. Licina può coprire diversi ruoli nelle ultime 30 metri alle spalle della punta.

Foto: Instagram Licina