Cambiaso ha effettuato gli esami al JMedical

Non è stato certo un fine settimana da ricordare per la Juventus di Motta, che non solo è uscita sconfitta dalla sfida contro la Fiorentina, ma deve fare i conti anche con gli infortuni. Il centrocampista bianconero Cambiaso, infatti, si è dovuto arrendere per un problema alla caviglia. Il calciatore classe 2000 ha già svolto gli esami strumentali, e ora si attende la risposta per valutare i tempi di recupero.

foto instagram Cambiaso