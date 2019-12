Juventus, il tridente funziona: lo dicono i numeri

L’insidiosa trasferta di Marassi contro la Sampdoria e poi la Supercoppa italiana contro la Lazio. Maurizio Sarri ha messo nel mirino i prossimi impegni per finire l’anno nel migliore dei modi. Per farlo, il tecnico ex Chelsea potrebbe puntare nuovamente sul tridente che sino a qualche settimana fa definiva “da bar“, ma che oggi assume i contorni di una solida realtà. Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain possono giocare insieme, e a confermarlo sono i numeri. La Juventus, con le tre stelle in campo contemporaneamente, ha segnato ben 8 gol senza subirne alcuno. Segnale evidente che il centrocampo riesce a tenere in equilibrio la squadra e a non scoprirsi in fase difensiva.

Foto: Twitter Juventus