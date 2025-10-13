Juventus, il report su Bremer: lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro

13/10/2025 | 13:50:33

La Juventus ha aggiornato sulle condizioni di Gleison Bremer.

Questo il comunicato del club:

“Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”.

Foto: Instagram Bremer