Juventus, il record negativo preoccupa: 15 gol subiti nelle prime 11 giornate

Continuano i problemi in casa Juventus. Nella sconfitta di ieri sera contro il Verona, il club bianconero ha raggiunto un record negativo che in pochi si aspettavano. Dopo 11 giornate di campionato sono 15 le reti subite: non accadeva dalla stagione 1961-1962, quando ancora si assegnavano due punti per la vittoria. L’allenatore bianconero Max Allegri, oltre alla poco produttiva fase offensiva, dovrà dunque sistemare il reparto difensivo.

Foto: Twitter Juventus