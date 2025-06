Juventus, il dg Comolli è arrivato alla Continassa

04/06/2025 | 11:55:21

Inizia ufficialmente il nuovo corso della Juventus. In questi minuti, infatti, è arrivato alla Continassa il nuovo direttore generale Damien Comolli, dirigente francese ex Tolosa annunciato dalla società bianconera. Inizia, così una nuova era in casa bianconeri.

Foto: Twitter Comolli