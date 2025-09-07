Juventus, il dg Comolli ad Harvard per il corso di Executive Leadership

07/09/2025 | 15:15:56

Attraverso un post presente su X, il dg della Juventus, Damien Comolli ha condiviso la sua soddisfazione per aver preso parte al corso di Executive Leadership Programme organizzato dall’ECA presso la prestigiosa Harvard Business School. Di seguito le parole di Comolli: “Mi sento privilegiato a far parte dell’Executive Leadership Programme di ECA Europe presso Harvard HBS per i prossimi mesi. È stata un’esperienza straordinaria vivere nel campus di HBS, ascoltare e imparare da alcuni dei professori più rinomati al mondo. È sempre stato un sogno per me studiare in una delle università più prestigiose degli Stati Uniti, un’opportunità che da giovane non ero neanche lontanamente vicino ad avere. Non ho mai smesso di credere in quel sogno, e ora si sta realizzando. Non importa quale posizione o quale lavoro una persona abbia, c’è sempre spazio per l’apprendimento e per l’educazione. Per migliorarsi. E per continuare a sognare. Questo è stato e resterà il mio approccio alla leadership. Il tempo trascorso questa settimana alla Harvard Business School è stata una conferma, anzi, un’apertura di occhi su quanto io abbia ancora da imparare. Ed è una notizia fantastica! Grazie ad Anita Elberse e a ECA per aver organizzato questo corso. Non vedo l’ora di seguire le prossime lezioni, casi di studio e discussioni con i miei colleghi del programma”.

Foto: X Comolli