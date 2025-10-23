Juventus, il dato negativo: sette partite senza vittorie
23/10/2025 | 11:48:04
La sconfitta subita ieri contro il Real Madrid, ha prolungato il periodo negativo della Juventus che non vince da ben sette partite consecutive tra campionato e coppe. Un dato che preoccupa sicuramente Igor Tudor, trattandosi della peggior striscia negativa dal 2009, quando sulla panchina bianconera sedeva Claudio Ranieri, incapace di ottenere una vittoria per otto gare di fila. Un primato che Tudor rischia dunque di eguagliare se all’Olimpico, contro la Lazio, non dovessero arrivare i tre punti.
Foto: sito Juventus