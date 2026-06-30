Juventus, il comunicato sul settlement agreement

30/06/2026 | 19:53:17

La Juventus ha rilasciato un comunicato in seguito alla comunicazione della UEFA sui risultati del monitoraggio della situazione finanziaria dei club per la stagione 2025/26.

Questo il comunicato:

“Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), facendo seguito a quanto anticipato nella Relazione Semestrale al 31 dicembre 2025, comunica di aver definito con la Prima Camera dello UEFA Club Financial Control Body (“UEFA CFCB”) un Settlement Agreement – avente durata triennale, fino all’esercizio 2027/28 – correlato al mancato rispetto della UEFA Football Earnings Rule per il triennio 2022/23 – 2024/25.

Il Settlement Agreement, le cui condizioni sono sostanzialmente in linea con quelle ipotizzate dalla Società e con quelle ordinariamente applicate da UEFA, anche nel corso dell’esercizio corrente, ad altri club, comporta in sintesi:

• il pagamento di un importo “unconditional” pari a Eur 6,0 milioni, il cui onere sarà interamente imputato a conto economico nell’esercizio 2025/26;

• il potenziale pagamento di ulteriori importi “conditional”, pari al massimo a Eur 14 milioni, solo in caso di mancato rispetto dei parametri economici definiti con UEFA per l’esercizio in corso e per i prossimi 2 esercizi; la Società stima – allo stato attuale – di poter rispettare con adeguato margine tali parametri e, pertanto, di non dover sostenere tali oneri in futuro;

• limitazioni sportive standard rappresentate dalla necessità di rispettare taluni vincoli relativi al costo complessivo dei calciatori inclusi nella c.d. Lista A ai fini UEFA, nonché ulteriori sanzioni sportive in caso di violazioni significative dei parametri economici e sportivi definiti con UEFA.

Gli importi economici pagati dalla Società (o direttamente trattenuti da UEFA) non saranno considerati quali costi rilevanti ai fini del rispetto, da parte di Juventus, dei requisiti di stabilità previsti dalle Club Licensing & Financial Sustainability Regulations di UEFA.

In caso di rispetto dei parametri economici su base aggregata nei tre esercizi 2024/25 – 2026/27, la Società avrà la possibilità di uscire anticipatamente dal regime previsto dal Settlement Agreement (c.d. early exit).

Si segnala infine che Juventus ha rispettato il parametro UEFA dello Squad Cost Ratio con riferimento alla data del 31 dicembre 2025, così come già avvenuto in occasione della rilevazione al 31 dicembre 2024”.

Foto: X Juventus