Juventus, il comunicato di Exor: “Cda respinge all’unanimità proposta Tether di acquisizione del club”

13/12/2025 | 15:26:06

Exor annuncia che il “proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments per l’acquisizione di tutte le azioni della Juventus Football Club di proprietà di Exor”. Exor in una nota “ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha alcuna intenzione di vendere alcuna delle sue azioni della Juventus a terzi, inclusa, ma non limitatamente a, Tether con sede in El Salvador”.

foto sito juve