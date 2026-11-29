La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a superare il difficile esame Como per riagganciarsi al treno della Champions League. La Juventus è la squadra che ha conquistato più vittorie in trasferta contro il Como nella storia della Serie A: otto vittorie in 15 precedenti al Sinigaglia, completati da quattro pareggi e tre sconfitte. Ma negli ultimi due anni contro il Como sono arrivate due sconfitte, entrambe per 2-0, una allo Stadium e l’altra al Sinigaglia. Sono 30 i precedenti tra Como e Juventus in Serie A, con un bilancio favorevole ai torinesi: 15 vittorie, 10 pareggi e cinque sconfitte, con 41 reti segnate e 24 subite. Ma da quando la squadra di Fabregas è tornata in Serie A, ha battuto tre volte su cinque la Juve.

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