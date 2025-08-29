Juventus, idea Ceballos: possibile offerta al Real Madrid

29/08/2025 | 12:00:35

Stando ad informazioni provenienti dalla Spagna e nel dettaglio da “As”, il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos è sul mercato, e cerca una squadra che possa concedergli maggiore spazio. L’ex Arsenal potrebbe essere un’idea della Juventus per le battute finali del mercato, i bianconeri valutano la possibilità di un’offerta last minute per il centrocampista in scadenza con il Real nel 2027.

Fonte Instagram Ceballos