Juventus, i successi passano dalla difesa: sette vittorie consecutive senza subire gol in Serie A

La Juventus vince in trasferta allo Zini: 1-0, decide la punizione di Milik. Per gli uomini di Massimiliano Allegri si tratta della settima vittoria consecutiva in Serie A e la settima gara consecutiva senza subire reti. L’ultima sconfitta dei bianconeri risale all’9 ottobre, la Juve uscì sconfitta pr 2-0, a San Siro, contro il Milan. Da lì parte la rincorsa bianconera. Prima l’1-0 in casa del Torino, poi la vittoria, larga, per 4-0 contro l’Empoli. A seguire i successi contro Lecce (1-0), Inter (2-0), Hellas Verona (1-0) fino ad arrivare al successo prima della pausa Mondiali per 3-0 contro la Lazio. Difesa e cinismo, queste le armi per la risalita bianconera.

Foto: Twitter Juventus