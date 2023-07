Juventus, i convocati per la tournée negli USA: out Rabiot

Dal 21 al 3 agosto la Juventus sarà impegnata negli Stati Uniti per la classica tournée estiva. Tre le amichevoli per la squadra di Massimiliano Allegri: la prima sarà contro il Barcellona (23 luglio), poi toccherà al Milan (28 luglio) e, infine, al Real Madrid (3 agosto). Una tournée a cui non prenderà parte Adrien Rabiot, alle prese con un problema al polpaccio ed escluso dai convocati dal tecnico bianconero. Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: Daffara, Perin, Pinsoglio, Szczesny;

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Cambiaso, Danilo, De Winter, Gatti, Huijsen, Rugani;

Centrocampisti: Barrenechea, Fagioli, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Pogba, Rovella, Weah.

Attaccanti: Chiesa, Kean, Iling-Junior, Milik, Soulé, Vlahovic, Yildiz.

Foto: Instagram Juventus