Juventus: i convocati per la tournée in Asia. Out Chiellini, Ramsey, Costa e Khedira

La Juventus ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la tournée in Asia. I bianconeri saranno impegnati in Cina, Singapore e Corea del Sud. Maurizio Sarri avrà a disposizione 27 giocatori, con alcune assenze e alcuni giocatori che si aggregheranno dall’U23 e dalla Primavera. Ci sono i nuovi acquisti de Ligt, Rabiot e Buffon, ma non Ramsey che rimarra a Torino – si legge sul sito ufficiale bianconero – “per proseguire il programma di recupero” insieme a Khedira, Perin, Pjaca e Douglas Costa. Non partirà per l’Asia nemmeno Giorgio Chiellini, “che accusa un lieve fastidio al polpaccio sinistro e proseguirà dunque la preparazione al JTC”. Demiral invece – si legge – prenderà parte solo alla prima fase della tournée per problemi di visto con la Cina. Out anche i reduci dalla Coppa America (Dybala, Bentancur) e dall’Europeo U21 (Kean e Pellegrini). Ecco l’elenco:

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 De Ligt

5 Pjanic

7 Ronaldo

14 Matuidi

17 Mandzukic

19 Bonucci

20 Cancelo

21 Higuain

23 Emre Can

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

34 Loria

35 Di Pardo

36 Coccolo

37 Beruatto

39 Kastanos

40 Toure

41 Muratore

43 Frederiksen

44 Mavididi

45 Pereira

77 Buffon

Foto: Twitter Juventus