Juventus, i convocati per la sfida all’Atletico: ci sono Danilo e Dybala

Diramata da Maurizio Sarri la lista dei giocatori convocati per la sfida di International Champions Cup tra la Juventus e l’Atletico Madrid. A Stoccolma, dove la gara avrà inizio alle ore 18:06, andranno tra gli altri il nuovo arrivato Danilo e nomi come quelli di Dybala e Rugani, per i quali si è recentemente parlato con insistenza in ottica uscite. Questo l’elenco dei bianconeri:

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Demiral, Pellegrini, Rugani

Centrocampisti: Bentancur, Can, Cuadrado, Khedira, Matuidi, Pjanic, Rabiot

Attaccanti: Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala, Higuain, Mandzukic, Ronaldo

Foto: twitter ufficiale Juventus