Juventus, i convocati di Tudor: tornano Vlahovic e Gatti

Domani, sabato 10 maggio 2025, alle ore 18:00 la Juventus di Tudor sfiderà all’Olimpico la Lazio e il match sarà valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Igor Tudor per la sfida contro la formazione biancoceleste. Si rivedono Vlahovic e Gatti, come annunciato dal croato in conferenza stampa.