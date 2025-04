Juventus, i convocati di Tudor per la Roma

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Igor Tudor per la sfida di domani con la Roma. Non ci sarà Federico Gatti, che si aggiunge all’elenco degli indisponibili dove figurano già i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Assente anche il secondo portiere Mattia Perin: al suo posto è stato convocato dalla Next Gen il giovane Daffara, che andrà a completare il reparto con Di Gregorio e Pinsoglio.

I CONVOCATI

2 Alberto

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

12 Veiga

15 Kalulu

16 McKennie

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

38 Daffara

40 Rouhi

51 Mbangula

Foto: sito Juventus