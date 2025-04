Juventus, i convocati di Tudor per il Parma

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Igor Tudor per il Parma. È in lista Yildiz, mentre resta a casa Koopmeiners che non ha recuperato. Out anche Mbangula, mentre sono presenti McKennie e Perin. Di seguito la lista dei convocati.

Perin, Pinsoglio, Di Gregorio; Alberto, Kelly, Veiga, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi; Locatelli, McKennie, Thuram, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani.

Foto: sito Juventus