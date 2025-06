Juventus, i convocati di Tudor per il Mondiale per Club

13/06/2025 | 20:40:35

La Juventus ha diramato, con un comunicato ufficiale, la lista dei convocati per il Mondiale per Club. Sono 28 gli uomini chiamati da Igor Tudor: tornano Bremer e Milik, out gli infortunati Perin e Cabal. Di seguito l’elenco completo:

Alberto Costa

Bremer

⁠Gatti

⁠Locatelli

Kelly

Conceiçao

Koopmeiners

Vlahovic

Yildiz

Nico Gonzalez

Milik

Kalulu

McKennie

Adzic

Kostic

Thuram

Kolo Muani

Weah

Pinsoglio

Rugani

Douglas Luiz

Cambiaso

Di Gregorio

Savona

Daffara

⁠Rouhi

⁠Mbangula

Garofani

Foto: sito Juventus