Juventus, i convocati di Spalletti per l’Udinese. Torna Milik, out Vlahovic

14/03/2026 | 11:05:04

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati che questa sera saranno in scena al Bluenergy Stadium contro l’Udinese.

Fra le note più liete c’è il ritorno dei convocati di Arkadiusz Milik mentre sono sempre out Vlahovic e Holm.

Questa la lista completa:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.

Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie. Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David.

Foto: sito Juventus