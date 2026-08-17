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Juventus, i convocati di Spalletti per la sfida alla Next Gen: out Di Gregorio, Gonzalez e Lucumì

17/08/2026 | 13:53:31

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I convocati di Spalletti per la partita contro la Juventus Next Gen. Sono assenti Lucumì, Nico Gonzalez, Milik Di Gregorio e Ekhator:

1 Perin

2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

10 Yildiz

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

13 Boga

17 Alajbegovic

19 Thuram

20 Cambiaso

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

30 David

32 Cabal

42 Nava
foto x juve