Juventus, i convocati di Spalletti per la sfida alla Next Gen: out Di Gregorio, Gonzalez e Lucumì
17/08/2026 | 13:53:31
I convocati di Spalletti per la partita contro la Juventus Next Gen. Sono assenti Lucumì, Nico Gonzalez, Milik Di Gregorio e Ekhator:
1 Perin
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
10 Yildiz
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
17 Alajbegovic
19 Thuram
20 Cambiaso
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
30 David
32 Cabal
42 Nava
foto x juve