TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Juventus, i convocati di Spalletti per il Como

21/02/2026 | 11:05:16

article-post

Appuntamento all’Allianz Stadium per la Juventus che questo pomeriggio, nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, affronta il Como.

Fischio d’inizio della gara fissato alle ore 15:00.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro i lariani.

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

50 Rizzo