Juventus, i convocati di Spalletti per il Como
21/02/2026 | 11:05:16
Appuntamento all’Allianz Stadium per la Juventus che questo pomeriggio, nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, affronta il Como.
Fischio d’inizio della gara fissato alle ore 15:00.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro i lariani.
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
50 Rizzo