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Juventus, i convocati di Spalletti per il Bologna

19/04/2026 | 15:28:34

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Nell’ultimo match casalingo del mese di aprile la Juventus sfida nella serata di oggi – domenica 19 – il Bologna nel match valido per la giornata numero 33 della Serie A 2025/2026: fischio d’inizio della gara fissato alle ore 20:45.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la squadra emiliana.

SERIE A | JUVENTUS-BOLOGNA, I CONVOCATI

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

42 Scaglia
foto x juve