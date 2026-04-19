Juventus, i convocati di Spalletti per il Bologna
19/04/2026 | 15:28:34
Nell’ultimo match casalingo del mese di aprile la Juventus sfida nella serata di oggi – domenica 19 – il Bologna nel match valido per la giornata numero 33 della Serie A 2025/2026: fischio d’inizio della gara fissato alle ore 20:45.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la squadra emiliana.
SERIE A | JUVENTUS-BOLOGNA, I CONVOCATI
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
42 Scaglia
foto x juve