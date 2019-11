Juventus, i convocati di Sarri per la Champions: assente De Ligt per problemi fisici

Sono stati diramati i convocati della Juventus per la sfida di domani sera, in Champions League, contro la Lokomotiv Mosca. Assenza importante per Maurizio Sarri, che non potrà disporre di De Ligt in Russia. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, per il centrale ex Ajax una leggera distorsione alla caviglia che ha fatto propendere per la scelta di lasciarlo a Torino.

Foto: Juventus Twitter