Juventus, i convocati di Pirlo per l’Udinese

Sono stati appena diramati i convocati della Juventus per la trasferta di Udine. Out Chiesa, Morata non al meglio ma presente. Ecco la lista:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Vrioni, Felix Correia.