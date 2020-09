Juventus, i convocati di Pirlo per la Samp: non c’è Pellegrini

Andrea Pirlo, in vista della gara di questa sera all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati. Oltre all’assenza di Dybala non ancora al meglio, è out anche Luca Pellegrini, in uscita dai bianconeri e in trattativa con il Genoa, come vi abbiamo raccontato. Questa la lista dei presenti, prima chiamata per Kulusevski, Arthur e McKennie:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mckennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, Kulusevski.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Vrioni.

Foto: twitter Juve