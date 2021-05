Juventus, i convocati di Pirlo per la finale di Coppa Italia: unico assente Alex Sandro

Andrea Pirlo ha diramato i convocati per per la sfida di domani contro l’Atalanta, gara che andrà in scena a Reggio Emilia al Mapei Stadium e sarà valida per la finale di Coppa Italia. L’unico assente è lo squalificato Alex Sandro.

Ecco l’elenco completo:

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti – Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski.

Attaccanti – Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala.

Foto: Twitter Juventus