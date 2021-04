Juventus, i convocati di Pirlo per il Napoli

A poche ore dalla sfida contro il Napoli, la Juventus ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale, la lista dei convocati per la sfida valida per il recupero della 3ª giornata di campionato. Oltre a Dybala, assente per infortunio dallo scorso 10 gennaio, rientrano anche Demiral (guarito dal Covid), McKennie e Arthur. Questo l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Correia

Foto: Twitter Juve