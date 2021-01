Juventus, i convocati di Pirlo per il Genoa

La Juventus alle 20.45 affronterà il Genoa all’Allianz Stadium, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Ecco i convocati del tecnico bianconero per la gara, non figurano Chiesa, McKennie, Dybala, oltre ai tre positivi De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Wesley, Frabotta, Dragusin;

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Portanova, Capellini, Ranocchia, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot;

Attaccanti: Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Correia, Morata.

Foto: Twitter Juventus