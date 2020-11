Juventus, i convocati di Pirlo per il Ferencvaros

Andrea Pirlo, in vista della gara di questa sera in Champions League, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Ferencvaros. Queste le scelte del tecnico della Juve:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.

Foto: twitter Juve