Juventus, i convocati di Pirlo per il Bologna

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Bologna. Pirlo recupera due giocatori importanti in difesa come Demiral e De Ligt, ancora fuori Alex Sandro e Dybala. Ecco la lista:

Portieri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio;

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta;

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski;

Attaccanti: Ronaldo, Morata.

Foto: Twitter Juventus