Juventus, i convocati di Pirlo per il Bologna. Non c’è Ramsey

Attraverso i propri canali ufficiali la Juventus ha diramato la lista dei convocati di Andrea Pirlo per l’ultimo match di campionato in casa del Bologna. Out lo squalificato Bentancur e l’indisponibile Ramsey, chiamati gli U23 Fagioli e Felix Correia.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correa.

Foto: Sito Juve